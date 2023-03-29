Шахматистка Горячкина лидирует после 3-го раунда женского Гран-при ФИДЕ

В Нью-Дели подвели итоги 3-го раунда женского Гран-при ФИДЕ по шахматам, который проходит с 24 марта по 6 апреля в столице Индии.
Представительница Казахстана Бибисара Асаубаева одержала уже две победы подряд, и после трёх раундов женского Гран-при она возглавляет турнирную таблицу вместе с российской шахматисткой Александрой Горячкиной, у которой также два очка. Эти две спортсменки встретятся друг с другом в четвёртом раунде.
Другая российская шахматистка Катерина Лагно сыграла вничью со своей соперницей индианкой Хампи Конеру. Партия, в которой чёрными фигурами играла Лагно, завершилась после 22-го хода.
В другом матче россиянка Полина Шувалова сыграла чёрными вничью с китаянкой Чжу Цзиньэр.
Турнирная таблица после третьего раунда выглядит следующим образом:
Бибисара Ассаубаева – 2 очка,
Александра Горячкина – 2 очка,
Харика Дронавалли – 1,5 очка,
Нино Бациашвили — 1,5 очка,
Чжу Цзинер — 1,5 очка,
Нана Дзагнидзе — 1,5 очка,
Полина Шувалова — 1,5 очка,
Хампи Конеру — 1,5 очка,
Катерина Лагно – 1 очко,
Вайшали Рамешбабу – 1 очко
Серия Гран-при состоит из четырёх турниров. Две лучшие шахматистки по итогам серии отберутся на турнир претенденток.
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