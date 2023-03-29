Тань Чжунъи лидирует в финале турнира претенденток

Сегодня утром в китайском городе Чунцин стартовал финальный матч турнира претенденток между китаянками Лэй Тинцзе и Тань Чжунъ.

Тань Чжунъи, игравшая в первой партии белыми фигурами, одержала победу и повела со счётом 1:0.

Согласно регламенту соревнований, участницей матча на первенство мира станет шахматистка, которая первой наберёт 3,5 очка. Вторая партия противостояния между Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе начнётся завтра в 10:00 мск.

С 27 марта по 6 апреля в Чунцине, уроженками которого являются Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, проходит финал турнира претенденток. Они борются за право сыграть в матче за мировую корону со своей соотечественницей Цзюй Вэньцзюнь. Победительница финала турнира претенденток определится по итогам шести партий.