Российские атлеты не будут допущены на Европейские игры в Польше, несмотря на критерии МОК

Представитель оргкомитета Европейских игр в Польше Марцин Новак сообщил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены на турнир даже при условии соблюдения новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).
«Спортсмены, представляющие Россию и Беларусь, не будут принимать участие в наших Играх ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах», — приводит слова Новака радио RMF.
Напомним, ранее глава МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут принимать участие в международных турнирах. Среди этих условий значился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными службами безопасности, не могут быть допущены до международных соревнований.
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