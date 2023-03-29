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Российские атлеты не будут допущены на Европейские игры в Польше, несмотря на критерии МОК

Российские атлеты не будут допущены на Европейские игры в Польше, несмотря на критерии МОК
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Представитель оргкомитета Европейских игр в Польше Марцин Новак сообщил, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены на турнир даже при условии соблюдения новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

«Спортсмены, представляющие Россию и Беларусь, не будут принимать участие в наших Играх ни под каким предлогом и ни при каких обстоятельствах», — приводит слова Новака радио RMF.

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут принимать участие в международных турнирах. Среди этих условий значился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями, национальными службами безопасности, не могут быть допущены до международных соревнований.

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