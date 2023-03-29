В Федерации регби России высказались об условиях допуска россиян к международным стартам

Вице-президент Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков высказался об условиях допуска российских спортсменов на международные соревнования, о которых сообщил накануне глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Решения исполкома МОК выглядят противоречиво. И первая реакция, безусловно, негативная: хочется заявить, что все эти действия незаконны и не имеют никакого обоснования, мы их не признаём и готовы даже бойкотировать соревнования. Однако давайте посмотрим на эти решения спокойно и без эмоций. Вспомните, 28 февраля 2022 года исполком МОК после начала СВО рекомендовал не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов и наложил санкции на чиновников из Минспорта Российской Федерации и Республики Беларусь.

Фактически данные решения были бессрочными, возможно, предполагалось, что режим санкций продлится как минимум до окончания специальной военной операции. Но СВО продолжается, и, несмотря на это, с января 2023 года наблюдается заметное изменение позиции МОК в отношении спортсменов из России и Беларуси.

При этом следует понимать, что все последние решения МОК, как январское, так и вчерашнее, вызывают резкую критику стран Европы и США. Ряд стран даже угрожает МОК бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году, а некоторые обвиняют главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в коррупции. В то же время страны Азии, и прежде всего Китай и Индия, Южной Америки, Африки, ряд стран Океании полностью поддерживают возвращение спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

Можно ли считать данное решение полностью отрицательным для нашей страны? Во-первых, как вице-президент ФРР и как представитель командного вида спорта я разочарован решением МОК в той части, где запрещается допуск на международную арену командам из Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом если соответствующими федерациями и Олимпийским комитетом России будет принято решение об участии индивидуальных спортсменов в международных соревнованиях, то остается только порадоваться за них и пожелать им удачи.

При этом сразу возникает вопрос, а, собственно, чем спортсмен-гражданин России, скажем, легкоатлет или теннисист, отличается от спортсмена-соотечественника регбиста или футболиста? Уверен, никакого разумного объяснения нет и быть не может

В итоге есть ли в решениях МОК что-то позитивное? По моему мнению, есть. Пусть это не то решение, которого спортивная Россия ждала, но нельзя называть белое чёрным.

Заявление МОК является решением, смягчающим ранее наложенные санкции в отношении спортсменов из Российской Федерации и Республики Беларусь. Всё это однозначно свидетельствует о большом развороте позиции МОК в отношении российских и белорусских спортсменов. Увы, МОК — большая неповоротливая бюрократическая машина. Не стоит ждать мгновенных результатов. Придётся запастись терпением.

Поэтому будем считать, что это первый маленький и робкий, но всё же шаг МОК в нашу сторону на трудном пути возвращения сборных команд Российской Федерации и Республики Беларусь и всех без исключения спортсменов из наших стран на международную арену и на Олимпийские игры», — передаёт слова Яшенкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.