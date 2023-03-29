Вице-президент Федерации регби России: условия МОК разделяют спортсменов. Это недопустимо

Вице-президент Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков заявил, что условия допуска российских спортсменов на международные старты, которые назвал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, несправедливо разделяют спортсменов.

«Как можно провести красную линию внутри нашей страны и искусственно разделить спортсменов? Считаю такое разделение спортсменов по таким критериям недопустимым, необоснованным и противоречащим олимпийским принципам. Это и называется дискриминацией, одной из самых извращённых её форм.

Что касается условий возвращения спортсменов на международные соревнования и особенно самого спорного из них: активную поддержку/поддержку/неподдержку СВО, то кто и, главное, на основании каких данных определит, что конкретный спортсмен поддерживает, а другой не поддерживает специальную военную операцию? Как и кто определит, в чём отличие активной поддержки от просто поддержки и что есть поддержка, в конце концов.

Нас пытаются убедить, что международные федерации разработают некий механизм в ближайшее время. Сомневаюсь, что это возможно с правовой точки зрения. Всё это выглядит довольно странно и субъективно. Есть ли такой эксперт и авторитетный человек или кто им станет в каждой международной федерации? На каком основании он своим решением будет определять судьбу спортсмена, который четыре года готовился к Олимпийским играм? Что это будет за формат: опросный лист о том, какую страну ты поддерживаешь и какую нет, какую страну любишь и какую не очень? Такое сложно представить.

Неужели они заставят спортсменов перед выходом на беговую дорожку заполнять анкеты? А если спортсмен введёт в заблуждение умышленно или по неосторожности? Что тогда? Всех подряд или, наоборот, особо подозрительных перед стартом проверять на детекторе лжи?

Как будет устроен процесс опроса? Глава международной федерации или некий менеджер среднего звена будет наделен суперспособностью отсеивать любого спортсмена из России или Беларуси? Это путь в никуда. Налицо возможность злоупотреблять правом. Это называется ящик Пандоры», — передаёт слова Яшенкова корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.