Магнус Карлсен: чемпионат Норвегии по покеру больше, чем чемпионат мира по шахматам

16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен опубликовал в социальных сетях неоднозначный пост.
«Чемпионат Норвегии по покеру > (больше, чем) чемпионат мира по шахматам», — подписал следующее фото Карлсен.
Фото: из личного архива Магнуса Карлсена
Напомним, поединок за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем пройдёт с 7 апреля по 1 мая в пятизвёздочном отеле St. Regis Astana (Казахстан). 20 июля 2022 года Карлсен отказался от защиты титула, что вызвало большой резонанс.
Карлсен удерживал звание чемпиона мира по шахматам с 2013 года. Тогда в матче на первенство мира он обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда со счётом 6,5:3,5. После этого норвежец выиграл ещё четыре матча за корону. В 2014 году Магнус вновь победил Ананда, в 2016-м — россиянина Сергея Карякина, в 2018-м — американца Фабиано Каруану, в 2021-м — Непомнящего.
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