«Я устал». Титулованный Адам Пити откровенно рассказал о психологических проблемах

Трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира британский пловец Адам Пити откровенно высказался о своих психологических проблемах.
«Я устал, не получаю удовольствие от спорта, как это было в последнем десятилетии. Некоторые могут назвать это выгоранием, не знаю, последние несколько лет не дали мне никаких ответов. Теперь с помощью поддержки я знаю, как устранить дисбаланс в жизни.
Сейчас я продолжаю тренироваться, но решил отказаться от участия в чемпионате Великобритании по плаванию, который пройдёт в следующем месяце. Делаю это с единственной целью — показать наилучшие результаты на Олимпиаде в Париже.
Этот вид спорта дал мне всё, что я имею, с нетерпением жду, когда вновь обрету любовь к нему», — написал Пити в своих социальных сетях.
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