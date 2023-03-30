Польша потребует от российских спортсменов осудить СВО для допуска на Европейские игры

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что поляки потребуют от российских спортсменов подписать заявление об осуждении спецоперации на Украине. По словам Бортничука, это заявление станет поводом для допуска россиян на Европейские игры и «свидетельством моральности» спортсмена.

«Мы их пригласим, пригласим тех, кто выполнит условие. В рамках неподдерживания боевых действий пусть они подпишут заявление, что выступают против военных преступлений. Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то я сердечно приглашаю его в Польшу и в европейский спорт.

Мы включим в это заявление фамилию Владимира Путина, включим формулировку «военные преступления». Будем требовать подписания такого заявления в отношении ко всем спортивным мероприятиям, которые проходят в Польше», — приводит слова Бортничука RMF FM.