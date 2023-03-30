Забег «Апрель» пройдёт в Лужниках 2 апреля

В это воскресенье, 2 апреля, в столице пройдет забег «Апрель». Он станет первым в сезоне шоссейным стартом от Бегового сообщества и откроет юбилейный для команды год. В воскресенье участники пробегут 5 км по весеннему городу, старт забега состоится в 10:00.

В рамках забега «Апрель» продолжится Студенческий кубок Бегового сообщества. 2 апреля пройдёт четвёртый этап соревнований сезона-2022/2023. По результатам трёх предыдущих этапов лидирует команда МГУ им. М.В. Ломоносова, но разрыв между лидерами небольшой, а значит, турнирная таблица ещё может измениться.

В 2023 году при регистрации на старты Бегового сообщества бегуны смогут сделать пожертвование в пользу благотворительного фонда «Искорки добра», а также принять участие в сборе «Коробок храбрости» с вещами, которые необходимы подопечным фонда в поликлиниках и больницах. Принести необходимые вещи в первые «Коробки храбрости» можно уже в дни выдачи стартовых пакетов на забеге «Апрель» – 31 марта и 1 апреля в павильоне катка «Южный полюс».