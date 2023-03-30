«Это разочаровывает». Президент Литвы — о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при соблюдении ряда условий.
«Это разочаровывает. Думаю, сейчас мы должны все вместе обсудить, как будем вести себя в сложившейся ситуации. Мне печально слышать такие новости», — приводит слова Науседы Lrytas.lt со ссылкой на телеканал LRT.
Напомним, ранее глава МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут принимать участие в международных турнирах. Среди этих условий значился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями, а также с национальными службами безопасности, не могут быть допущены до международных соревнований.
- 30 марта 2023
-
13:15
-
13:01
-
12:27
-
12:08
-
12:00
-
11:48
-
11:06
-
10:47
-
00:24
- 29 марта 2023
-
23:37
-
22:14
-
17:47
-
17:39
-
17:33
-
16:45
-
16:07
-
15:40
-
15:31
-
15:22
-
15:12
-
14:55
-
14:46
-
13:26
-
12:56
-
12:51
-
12:40
-
12:32
-
12:16
-
11:44
-
11:01
-
10:09
-
09:45
-
01:54
-
01:06
-
00:57