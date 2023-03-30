«Это разочаровывает». Президент Литвы — о рекомендациях МОК по допуску россиян на турниры

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при соблюдении ряда условий.

«Это разочаровывает. Думаю, сейчас мы должны все вместе обсудить, как будем вести себя в сложившейся ситуации. Мне печально слышать такие новости», — приводит слова Науседы Lrytas.lt со ссылкой на телеканал LRT.

Напомним, ранее глава МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут принимать участие в международных турнирах. Среди этих условий значился пункт, согласно которому спортсмены, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями, а также с национальными службами безопасности, не могут быть допущены до международных соревнований.