Министр спорта Литвы — о критериях МОК по допуску россиян: неутешительное решение

Министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования при соблюдении ряда условий.

«Неутешительное решение. Мы рассмотрим рекомендации, которые были выдвинуты МОК. Конечно, больше всего разочаровывает тот факт, что российских спортсменов рекомендуют допустить на международные турниры под нейтральным флагом», — приводит слова Шюгждинене Lrytas.lt.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее президент МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты могут вернуться в международный спорт.