Норвегия готова рассмотреть заявки российских шахматистов на спортивное гражданство

Норвежская шахматная федерация готова рассмотреть заявки российских шахматистов на спортивное гражданство, об этом сообщил президент организации Анникен Вестби. Главное требование к заявке — игрок не должен поддерживать президента Российской Федерации Владимира Путина и СВО.

«Что касается Норвежской ассоциации, то наша позиция останется прежней, как в отношении участия в турнирах, так и в отношении любых заявок спортивное гражданство. Если игрок поддерживает Путина и, следовательно, боевые действия, то такие заявки будут отклонены. Все остальные заявки как на участие в турнирах, так и на любые трансферы будут тщательно рассмотрены», — приводит слова Анникена Вестби норвежский интернет-портал NRK.