Грузинка Мери Арабидзе выиграла чемпионат Европы по шахматам среди женщин

В Петроваце (Черногория) завершился чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Победительницей турнира стала грузинская шахматистка Мери Арабидзе, набравшая 8,5 очков из 11 возможных.

Второе место заняла польская спортсменка Оливия Киолбаса, которая уступила Арабидзе по дополнительным показателям. Четыре шахматистки набрали по восемь очков, но лучшей из них по дополнительным показателям стала полька Александра Мальцевская, которая и заняла третье место.

Лучшей среди представительниц России стала 18-летняя Лея Гарифуллина. Она набрала 7,5 очков и заняла восьмое место.

Напомним, турнир проходил с 17 по 29 марта по швейцарской системе. Соревнование проводилось в 11 туров с классическим контролем времени. Всего в чемпионате Европы участвовали 139 спортсменок.