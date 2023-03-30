Международная федерация настольного тенниса готова допустить Россию к турнирам в мае

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу российских и белорусских спортсменов. Организация готова допустить к турнирам представителей РФ и Беларуси уже в мае, сообщается на официальном сайте ITTF.
Отмечается, что речь идёт об участии российских спортсменов в турнирах в нейтральном статусе (без флага и гимна).
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в международных турнирах. В условиях уточнялось, что атлеты, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями либо с национальными службами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований.
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