Глава НОК Латвии: наша позиция тверда – мы против возвращения России, пока идёт СВО
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Президент Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс отреагировал на условия участия российских спортсменов в международных стартах, которые назвал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
«Решение об Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято позже. Не исключено, что отстранение российских и белорусских спортсменов от важнейшего спортивного форума четырехлетия всё-таки останется в силе.
Ситуацию по-прежнему могут изменить национальные политики, топ-спонсоры Международного олимпийского комитета и, конечно же, победа Украины. Наша позиция неизменна и тверда – мы против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, пока на Украине идут боевые действия», — приводит слова Тикмерса Jauns.
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