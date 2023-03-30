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Глава НОК Латвии: наша позиция тверда – мы против возвращения России, пока идёт СВО

Глава НОК Латвии: наша позиция тверда – мы против возвращения России, пока идёт СВО
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Президент Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс отреагировал на условия участия российских спортсменов в международных стартах, которые назвал глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

«Решение об Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято позже. Не исключено, что отстранение российских и белорусских спортсменов от важнейшего спортивного форума четырехлетия всё-таки останется в силе.

Ситуацию по-прежнему могут изменить национальные политики, топ-спонсоры Международного олимпийского комитета и, конечно же, победа Украины. Наша позиция неизменна и тверда – мы против участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях, пока на Украине идут боевые действия», — приводит слова Тикмерса Jauns.

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