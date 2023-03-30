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Некоторые азиатские и африканские НОК готовы позволить России выступать под своим флагом

Некоторые азиатские и африканские НОК готовы позволить России выступать под своим флагом
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что все ассоциации НОК приветствовали рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. Также он подчеркнул, что некоторые азиатские и африканские НОК выразили готовность разрешить России выступать под собственным флагом.

«Мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта. Некоторые азиатские и африканские НОК заявили, что готовы позволить выступать российским и белорусским спортсменам под своим флагом», — сказал глава МОК Томас Бах на пресс-конференции.

Напомним, ранее Международная федерация настольного тенниса (ITTF) поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу российских и белорусских спортсменов.

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