Райан Дэй сделал максимум в поединке против Марка Селби на Tour Championship

Снукерист из Уэльса Райан Дэй (19-й номер мирового рейтинга) стал первым игроком, набравшим 147 очков на турнире Duelbits Tour Championship в Халле. Дэй забил максимальный брейк в третьем фрейме четвертьфинального матча против второго номера мирового рейтинга англичанина Марка Селби.
Первые два фрейма Дэй проиграл, а в третьем сделал третий максимальный брейк в своей карьере. В сезоне это 11-й максимум, во всей истории снукера – 187-й.
Четвертьфинал Дэй – Селби проходит до 19 фреймов, на данный момент впереди англичанин – 4:2. За выход в финал победитель сыграет с англичанином Шоном Мёрфи (6-й номер рейтинга), который в своём четвертьфинале одолел соотечественника Роберта Милкинса (16) со счётом 10:8.
Валлиец получит приз в размере 10 тыс. фунтов стерлингов, если до окончания турнира никто не повторит его достижения.
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