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Компания Samsung установила самое большое табло на стадионе в Нью-Йорке

Компания Samsung установила самое большое табло на стадионе в Нью-Йорке
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«Самсунг» в сотрудничестве с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) New York Mets создали и установили самое большое табло на всех профессиональных стадионах, сообщает сайт «Самсунга». Двусторонняя видеоплата центрального поля спереди оснащена светодиодным экраном площадью 17 400 квадратных футов (1616,5 кв. м), а сзади — 6900 квадратных футов (641 кв. м).

Табло расположено на стадионе Citi Field, где проводит свои домашние матчи клуб New York Mets. Экран является не только самым большим, но и самым ярким в мире. Он способен выводить картинку с разрешением 4К, которая отчётливо видна даже в дневное время.

Болельщики смогли ознакомиться с возможностями нового табло на специальном мероприятии «Что нового в Citi Field», организованном Mets в преддверии нового сезона.

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