16-летняя пловчиха из Канады побила мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем

16-летняя канадская пловчиха Саммер Макинтош на национальном отборе на чемпионат мира побила мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем. На соревнованиях в Торонто Макинтош показала результат 3 минуты 56,08 секунды.

Предыдущее достижение 3.56,40 было установлено в мае прошлого года Ариарне Титмус на чемпионате Австралии в Аделаиде. Тогда Титмус побила мировой рекорд американки Кэти Ледеки (3.56,46), установленный на Олимпийских играх — 2016 года. Перед национальным отбором в Торонто Макинтош владела четвёртым в истории результатом на 400 метров вольным стилем после Титмус, Ледеки и итальянки Федерики Пеллегрини.

Достижение Макинтош — первый мировой рекорд канадской пловчихи с 2017 года, когда Кайли Масс первенствовала на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира в Будапеште.