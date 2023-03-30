В Олимпийском совете Азии поддержали условия МОК по возвращению россиян на старты

Комитет спортсменов Олимпийского совета Азии (ОСА) приветствовал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) и считает, что рекомендуемые МОК условия отражают мнение представителей спортсменов в Азии.
Азиатские спортсмены обсудили предлагаемые МОК условия возвращения россиян на форуме, который проходил с 18 по 19 марта в Бангкоке.
«Участники форума спортсменов ОСА обсудили олимпийские ценности и принципы недискриминации, выразив решительную поддержку тому, что спортсмены должны иметь доступ к спорту и соревнованиям без какой-либо дискриминации.
Что касается участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, представители ОСА и азиатских спортсменов рекомендовали, чтобы их повторное выступление на международных соревнованиях сопровождалось чёткими условиями: отсутствие представителей российских или белорусских государственных органов, строгий нейтралитет (без флага или национальной символики), соблюдение антидопинговых правил. Все эти условия были включены в рекомендации МОК», — приводит заявление OCA сайт организации.
Дополнительно ОСА подчеркнул необходимость обеспечения справедливости по отношению к азиатским спортсменам в любой квалификации, включая Азиатские игры.
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