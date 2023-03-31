Чемпионат России по волейболу, мужчины: расписание матчей плей-офф 31 марта

В пятницу, 31 марта, состоятся ответные матчи квалификационного раунда чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. По их результатам будут определены четыре четвертьфиналиста соревнований. Ранее в восьмёрку сильнейших, которая разыграет медали национального первенства, напрямую вышли казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив».
Расписание ответных матчей квалификационного раунда
15:00. «Кузбасс» (Кемерово) – АСК (Нижний Новгород). Первый матч – 1:3.
17:00. «Урал» (Уфа) – «Факел» (Новый Уренгой). Первый матч – 1:3.
18:00. «Динамо-ЛО» — «Енисей» (Красноярск). Первый матч – 1:3.
20:00. «Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут). Первый матч – 3:2.
Квалификационный раунд состоит из двух матчей до двух побед. В случае необходимости будет сыгран «золотой сет».
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