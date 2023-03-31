В полуфинале волейбольной лиги чемпионов «Закса» обыграла «Перуджу»

Волейбольный клуб «Закса» (Польша) на своей площадке обыграл итальянскую команду «Перуджа» в матче 1/2 финала мужского розыгрыша лиги чемпионов по волейболу.
Действующий победитель лиги чемпионов оказался сильнее своих соперников из Италии, и в первом матче розыгрыша одержал победу со счётом 3:1 (25:18, 24:26, 25:19, 25:22). Самым результативным игроком в составе «Заксы» стал Беднош Бартош, набравший 23 очка, в составе «Перуджи» больше всех отличился Вильфредо Леон, который принёс своей команде 17 мячей. Главный тренер польской команды Туомас Саммельвуо, возглавлявший мужскую сборную России с 2019 по 2022 годы, уверенно ведёт своих подопечных к третьему чемпионству подряд.
В параллельном матче турецкий клуб «Халкбанк» на своей площадке уступил польскому клубу «Ястшембски» со счётом 1:3 (22:25, 23:25, 25:16, 22:25).
Ответные матчи пройдут 5 и 6 апреля. Победители противостояний определяются по сумме двух матчей. В случае равенства побед и очков назначается «золотой сет» до 15 очков.
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