Независимый совет по женскому спорту сделал заявление по поводу рекорда бородатого мужчины

Независимый совет по женскому спорту (ICONS) выступил с заявлением по поводу рекорда канадского пауэрлифтера Ави Сильверберга в женских соревнованиях.

«Сильверберг высмеял политику Канадского союза пауэрлифтинга (CPU), направленную против дискриминации, которая позволяет спортсменам регистрироваться для участия в соревнованиях в соответствии с их гендерной идентичностью и самовыражением, а не с полом или гендером. Он явно указывает на то, что политика, позволяющая мужчинам иметь доступ к женским соревнованиям, полностью исключает честность в женском спорте. Неважно, как Ави выражает или воспринимает себя. Ему нет места в женском спорте, как и любому другому мужчине, независимо от их мотивации участия в соревнованиях», — говорится в заявлении ICONS, текст которого приводит Fox Sports Australia.

Ранее Сильверберг заявился на женские соревнования, заявив, что идентифицирует себя как женщину, и участвовал в турнире с бородой и в мужской одежде. Таким образом он выразил протест против политики CPU, которая позволяет любому, кто считает себя женщиной, участвовать в женских соревнованиях без прохождения гормональной терапии.