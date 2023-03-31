«Трус и фанатик». Тяжелоатлет-трансгендер — о бородатом пауэрлифтере, побившем её рекорд

Трансгендерная тяжелоатлетка Анна Андрес отреагировала на новость о том, что канадский пауэрлифтер Ави Сильверберг побил её рекорд в женских соревнованиях, назвавшись женщиной и участвуя в турнире с бородой.

«Австралийский союз пауэлифлинга (APU) и Канадский союз пауэрлифтинга (CPU), если для обеспечения справедливости необходимо, чтобы меня удалили из всех списков с рекордами, я на сто процентов на вашей стороне. Почему? Потому что я как раз беспокоюсь о женском спорте. Если это означает, что меня просто нужно удалить из списков, я готова.

Что касается регламента APU и CPU по поводу трансгендеров – «кем называет себя человек» и «как представлен». Я не собираюсь быть судьёй, чтобы делать выводы, но скажу, что человек, который приходит с бородой и даже не пытается соответствовать полу, на который он записан, весьма вероятно, не соответствует пункту о презентации. Означает ли это, что данного человека нужно автоматически исключать? Ну… Думаю, дело в трактовке. Я не завидую вашему положению. Вы стараетесь, как можете. И я надеюсь, что вы решите вопрос наилучшим для всех способом. Знаю, что вы говорили, что не бросите меня под автобус, но если вдруг решите это сделать, то я вас пойму и поддержу.

Знаешь что, «другой лифтер», если ты действительно хочешь поддержать женщин в APU и CPU, как насчёт того, чтобы поговорить с ними?! Ты просто трус и фанатик», — сказала Андрес в видео на своей странице в социальных сетях.