Дворкович: сила китайских шахмат сейчас очень высока

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что федерация планирует открыть собственный офис в Китае для усиления своего присутствия в этой стране.
«Одна из составляющих нашего визита в Китай — это возможность усиления присутствия ФИДЕ в Китае, в том числе путём открытия здесь офиса. В каком статусе — это обсуждается, но в достаточно высоком, чтобы иметь здесь значительное присутствие. Это связано с процедурами принятия решений на региональном и центральном уровнях. Мы сейчас проходим эти процедуры.
Будем стремиться сделать это в течение года.
Это связано с тем, что сила китайских шахмат сейчас очень высока. Дин Лижэнь будет играть матч с Яном Непомнящим в Астане уже буквально через неделю. Кто знает, чем это закончится, силы шахматистов примерно равны», — рассказал Дворкович журналистам.
Напомним, с 27 марта по 6 апреля в китайском городе Чунцинь проходит финал турнира претенденток между китаянками Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи.
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