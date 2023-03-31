Раджабов: отказ Карлсена от матча за титул – это негативная ситуация для шахмат

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поделился мнением об отказе норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от матча за титул чемпиона мира.

«Удивился ли я отказу Магнуса? Очень сильно. Об этом много говорили, были всякие косвенные признаки, но я надеялся, что это невозможно. Для шахмат это большая потеря. Магнус – человек, который всю жизнь посвятил шахматам и должен нести за них ответственность, тем более как чемпион мира. Это негативная ситуация для шахмат.

Наверное, у него нет интереса и мотивации, когда он уже всех обыграл. Непонятно, что ему доказывать. Если бы он вновь выиграл, что бы сказали в мире? Победил Непомнящего, которого уже обыгрывал? Всё-таки перед их первым матчем был невероятный ажиотаж, в первых партиях шла дикая борьба. Всё было интересно. Сейчас было бы не так. Решение Карлсена нужно уважать. Он – один из величайших игроков в истории. Наверное, ему просто скучно как человеку. Может быть, в случае изменения формата системы отбора и самого матча он ещё и вернётся", — рассказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, в июле прошлого года Карлсен отказался от защиты титула, что вызвало большой резонанс.