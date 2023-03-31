Министр спорта Татарстана: заявление МОК — профанация. Ничего серьёзного за этим не стоит

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.
«На мой взгляд, заявление МОК – профанация. Ничего серьёзного за этим не стоит. Можно было или занять более жёсткую позицию, либо идти по своим постулатам, которые были озвучены раньше, или повернуться к нам. Или отдать всё на откуп федерациям. Непонятно. Это не закон, а рекомендации МОК. Так и будем к ним относиться», — приводит слова Леонова «Татар-информ».
Ранее президент МОК Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участи в международных турнирах. Напомним, на данный момент атлеты из России и Беларуси отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.
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