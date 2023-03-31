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Шахматист Раджабов прокомментировал информацию о своём состоянии в $20 млн

Шахматист Раджабов прокомментировал информацию о своём состоянии в $20 млн
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Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов прокомментировал информацию о своём состоянии в $20 млн, о котором рассказали в издании The Chess Journal, назвав Раджабова одним из самых состоятельных шахматистов мира.

«Близка ли эта сумма к истине? Это слухи. Плохая журналистская работа», — рассказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Знаменитый азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, который прошлым летом на турнире в Мадриде занял третье место, входит в топ-10 мирового рейтинга и не оставляет мечту о завоевании титула чемпиона мира.

Напомним, 7 апреля стартует главное событие шахматного мира в 2023 году – матч за звание чемпиона мира. В этом году за шахматную корону будут бороться российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

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