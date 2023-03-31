Теймур Раджабов назвал трёх звёзд спорта, с которыми хотел бы сыграть в шахматы

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поделился мнением, с кем из звёздных спортсменов он хотел бы сыграть партию в шахматы.

«Скорее всего, с теннисистами. Может быть, с Роджером Федерером, за которого я болел много лет. А также с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Вот с этой великой тройкой.

Одновременно? Почему бы и нет? И не только сыграл бы с ними, но и просто пообщался бы с этими великими спортсменами. Мне удавалось перекинуться с ними парой слов, сфотографироваться, но передо мной и не стояло задачи обязательно сесть и поговорить. Это было на «О2-арене» в Лондоне во время Итогового турнира АТР. Мне очень интересно, действительно ли Новак Джокович неплохо играет в шахматы, или просто имиджевые фотографии делает, когда с Борисом Беккером за доской сидит», — рассказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.