Теймур Раджабов назвал трёх звёзд спорта, с которыми хотел бы сыграть в шахматы

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов поделился мнением, с кем из звёздных спортсменов он хотел бы сыграть партию в шахматы.
«Скорее всего, с теннисистами. Может быть, с Роджером Федерером, за которого я болел много лет. А также с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Вот с этой великой тройкой.
Одновременно? Почему бы и нет? И не только сыграл бы с ними, но и просто пообщался бы с этими великими спортсменами. Мне удавалось перекинуться с ними парой слов, сфотографироваться, но передо мной и не стояло задачи обязательно сесть и поговорить. Это было на «О2-арене» в Лондоне во время Итогового турнира АТР. Мне очень интересно, действительно ли Новак Джокович неплохо играет в шахматы, или просто имиджевые фотографии делает, когда с Борисом Беккером за доской сидит», — рассказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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