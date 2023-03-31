Европейская федерация гандбола приняла важные решения на сезон-2023/2024

Сегодня, 31 марта, Исполнительный комитет Европейской федерации гандбола (ЕГФ) в Стамбуле (Турция) провёл заседание, на котором принял ключевые решения на сезон-2023/2024.

Со следующего сезона у ЕГФ будет возможность (но не обязанность) присудить одно место в мужской и женской Лиге чемпионов с помощью уайлд-кард вместо использования существующего каталога критериев.

Кроме того, исполком принял предложение о том, чтобы со следующего сезона во всех матчах мужской и женской Лиги чемпионов были введены системы видеоповторов и автоматического сигнала командного тайм-аута. Сейчас эти технологии доступны только во время «Финалов четырёх».

Также в новом сезоне у тренеров команд будет возможность использовать «челлендж» — один раз за матч можно оспорить решение судьи. Рефери будут просматривать ситуацию с помощью видеоповтора, после чего подтвердят или не подтвердят своё предыдущее решение. «Тренерский челлендж», конечно, можно использовать только в матчах, в которых есть система видеоповторов.