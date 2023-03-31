Медали ОИ-2012 перераспределили после аннулирования результатов Антюх и Лашмановой

Международный олимпийский комитет (МОК) перераспределил золотые медали, выигранные российскими легкоатлетками Еленой Лашмановой и Натальей Антюх на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Англия), сообщает Reuters.

Результаты Антюх и Лашмановой были аннулированы из-за нарушений антидопинговых правил, которые были обнаружены в 2022 году после повторной проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Золотая медаль Антюх в беге на 400 метров с барьера перешла к американской спортсменке Лашинде Демус. Серебро перешло к Зузане Гейновой из Чехии, а бронза — к Калис Спенсер (Ямайка). Награда Лашмановой в спортивной ходьбе на 20 км перешла к китаянке Цеян Шэньцзе, серебро — к Хун Лю (Китай), а бронза — к Люй Сючжи из Китая.