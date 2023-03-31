Шахматистка Шувалова проиграла Асаубаевой в 6-м туре Гран-при ФИДЕ в Нью-Дели
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В Нью-Дели (Индия) завершились все партии 6-го тура этапа женского Гран-при ФИДЕ. В единственной результативной партии россиянка Полина Шувалова проиграла представительнице Казахстана Бибисаре Асаубаевой.
Остальные встречи завершились вничью. Россиянка Александра Горячкина разошлась миром с Вайшали Рамешбабу, Екатерина Лагно сыграла вничью с Нино Бациашвили. Также не выявили победителя Чжу Цзиньэр и Нана Дзагнидзе.
Положение участниц после шести туров:
1. Бибисара Асаубаева — 4 очка из 5.
2. Чжу Цзиньэр — 4 из 6.
3. Александра Горячкина — 2,5 из 4.
4-6. Полина Шувалова, Екатерина Лагно, Хампи Конеру — по 2,5 из 5.
7. Нана Дзагнидзе — 2 из 6.
8-9. Нино Бациашвили, Харика Дронавалли — по 1,5 из 4.
10. Вайшали Рамешбабу — 1 из 4.
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