«Динамо-ЛО» в «золотом» сете обыграло «Енисей» и вышло в четвертьфинал ЧР

Четвертьфиналист в паре «Динамо-ЛО» — «Енисей» определился в «золотом» сете. Первую встречу квалификационного раунда в Красноярске выиграл «Енисей» со счётом 3:1, ответный матч в Ленинградской области завершился победой «Динамо-ЛО» с таким же счётом. «Золотой» сет также остался за хозяевами площадки – 15:9.

Напомним, казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» напрямую вышли в четвертьфинал по итогам регулярного чемпионата. А команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывают остальные четыре путёвки в квалификационном раунде.

Ранее сегодня по итогам стыковых матчей место в четвертьфинале завоевали нижегородский АСК и новоуренгойский «Факел».

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Квалификационный раунд. Ответный матч

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Енисей» (Красноярск) – 3:1 (25:18, 25:18, 21:25, 25:19).

Первый матч – 1:3.

«Золотой» сет – 15:9.