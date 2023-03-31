АНОК: призывы правительств к бойкотам — прямое вмешательство в автономию спорта

Исполнительный совет Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) и президентов пяти континентальных ассоциаций НОК в вопросе возвращения российских и белорусских спортсменов на международные старты.

При этом АНОК принял официальное заявление в связи с реакцией ряда стран на возможное участие нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в соревнованиях.

«Исполнительный совет АНОК выразил тревогу в связи с недавними угрозами бойкота и заявлениями об ограничении доступа спортсменов к международным спортивным соревнованиям, в которых могут участвовать отдельные нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом. Любые призывы правительств к бойкотам представляют собой прямое вмешательство в автономию спорта и представляют собой явную политизацию спорта. Это будет только способствовать изоляции НОК от мирового спортивного сообщества и напрямую повлияет на мечты и устремления спортсменов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте АНОК.