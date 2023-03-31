«КПРФ» потерпел второе поражение подряд в ЧР по мини-футболу

Лидер чемпионата России по мини-футболу московский «КПРФ» потерпел второе поражение подряд. На своей площадке столичная команда уступила «Газпрому-Югра» со счётом 1:4. Все голы были забиты во втором тайме. На 28-й минуте Дмитрий Шведко вывел гостей вперёд, но спустя пять минут Янар Асадов сравнял счёт. В дальнейшем забивали только гости: Жуау Гилерме оформил дубль в ворота «КПРФ», ещё один мяч на счету Валерио Щимбы.
«Синара» разгромила «Новую генерацию» со счётом 9:2 и вышла на второе место в турнирной таблице, отставая от «КПРФ» на четыре очка.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
17-й тур
«Синара» (Екатеринбург) – «Новая генерация» (Сыктывкар) – 9:2 (5:2).
«Тюмень» — «Кристалл» (Санкт-Петербург) – 6:3 (1:1)
«КПРФ» (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 1:4 (0:0)
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ухта» — 3:3 (1:2).
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