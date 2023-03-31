Определились четвертьфинальные пары в мужском чемпионате России по волейболу

В чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги определились четвертьфинальные пары.
Напомним, команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате — казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в четвертьфинал.
Команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывали остальные четыре путёвки в квалификационном раунде, победителями которого стали нижегородский АСК, новоуренгойский «Факел», «Белогорье» и «Динамо-ЛО».
Четвертьфинальные пары
«Зенит» (Казань) – АСК (Нижний Новгород)
«Динамо» (Москва) – «Факел» (Новый Уренгой)
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
«Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород)
Четвертьфинальные серии до двух побед начнутся 4 апреля на площадках команд, занявших 1–4-е места в регулярном чемпионате. Вторые матчи состоятся 8 апреля. Их хозяевами станут команды-победители стыковых матчей. Если для определения полуфиналистов понадобятся третьи матчи, они состоятся 11 апреля там же, где и первые.
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