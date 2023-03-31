Яковлев: постарались донести до ребят, что в плей-офф нужно «умирать» за каждое очко

Главный тренер новоуренгойского «Факела» Роман Яковлев прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (3-1) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф мужской Суперлиги и выход в четвертьфинал.
«Такие игры – это сплошные нервы. И было видно, насколько команды играли неровно, тем более что у нас в составе немало молодых игроков, которых волнение захлёстывает и перехлёстывает, из-за этого периодами выпадаем по два-три очка. Но в целом мы довольны результатом – выполнили задачу, и это самое главное. В плей-офф, в отличие от «гладкого» чемпионата, у тебя нет времени что-то исправлять, нужно добиваться результата здесь и сейчас, недаром говорят, что в плей-офф играют все – и живые, и мёртвые. Нужно действительно выходить и «умирать» за каждое очко. Мы постарались донести это до ребят, и меня порадовало то, что они всё это выполнили – не опускали руки, бились за каждое очко», — приводит слова Яковлева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Соперником «Факела» в четвертьфинале Суперлиги станет московское «Динамо».
- 31 марта 2023
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