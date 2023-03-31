Капитан «Динамо-ЛО» Бирюков: зал нас донёс на руках до победы!

Капитан «Динамо» (Ленинградская область) Денис Бирюков прокомментировал победу своей команды в драматичном двухматчевом противостоянии с красноярским «Енисеем» в рамках квалификационного раунда плей-офф мужской Суперлиги и выход в четвертьфинал.
Напомним, в первом матче в Красноярске победу со счётом 3-1 одержал «Енисей». Сегодня, в ответной встрече, с таким же счётом победу праздновали волейболисты «Динамо», которые в итоге оказались успешнее и в «золотом сете» — 15:9.
«На площадке мы не переживали, мы были сконцентрированы, концентрации было намного больше, чем в прошлом матче в Красноярске. Зал нас донёс на руках до победы! Спасибо такой поддержке! Весь зал кричит, это невероятные ощущения. Доволен ли своей игрой? Наверное, да. Никола пасовал, я забивал (смеётся). Мы пока не думали ни о чём дальше, сейчас на эмоциях. Могу сказать только, что мы верили в то, что доведём дело до «золотого сета», все верили. Разговаривали, верили, шли до конца», — приводит слова Бирюкова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Соперником «Динамо-ЛО» в четвертьфинале Суперлиги станет санкт-петербургский «Зенит».
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