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«Ребята отработали на все сто». Главный тренер АСК — о победе над «Кузбассом»

«Ребята отработали на все сто». Главный тренер АСК — о победе над «Кузбассом»
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Главный тренер нижегородского АСК Андрей Дранишников прокомментировал победу своей команды над «Кузбассом» (3-2) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф мужской Суперлиги и выход в четвертьфинал.

«Во-первых, спасибо атмосфере, которая была сегодня, как обычно в Кемерово, потрясающей, как и в Нижнем Новгороде. Наверное, два зала, которые собирают много болельщиков и практически всегда заполнены, большое спасибо им. Большое спасибо своей команде, которая показала очень хорошую игру, и был тяжёлый перелёт, но, несмотря на это, ребята вышли и отработали на все сто», — приводит слова Дранишникова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Соперником АСК в четвертьфинале Суперлиги станет казанский «Зенит».

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