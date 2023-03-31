«Ребята отработали на все сто». Главный тренер АСК — о победе над «Кузбассом»

Главный тренер нижегородского АСК Андрей Дранишников прокомментировал победу своей команды над «Кузбассом» (3-2) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф мужской Суперлиги и выход в четвертьфинал.

«Во-первых, спасибо атмосфере, которая была сегодня, как обычно в Кемерово, потрясающей, как и в Нижнем Новгороде. Наверное, два зала, которые собирают много болельщиков и практически всегда заполнены, большое спасибо им. Большое спасибо своей команде, которая показала очень хорошую игру, и был тяжёлый перелёт, но, несмотря на это, ребята вышли и отработали на все сто», — приводит слова Дранишникова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Соперником АСК в четвертьфинале Суперлиги станет казанский «Зенит».