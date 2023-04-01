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В Федерации фехтования России исключили участие россиян в ОИ-2024 из-за рекомендаций МОК

В Федерации фехтования России исключили участие россиян в ОИ-2024 из-за рекомендаций МОК
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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов назвал «неприемлемыми» рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении допуска российских и белорусских спортсменов.

«С этими условиями МОК надежды поехать в Париж нет. Нужно продать душу дьяволу и ехать в Париж либо остаться нормальным человеком. Даже если соревнования Кубка мира будут переноситься из стран, которые отказываются от организации турниров, мы всё равно не сможем добираться до этих мест. Условия нашего допуска такие, что они просто неприемлемы», — приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в международных турнирах.

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