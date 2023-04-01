Глава ФФР — о США: там студенты в университете учат таблицу умножения. Театр абсурда

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил американским спортсменам, которые критикуют Россию за проведение международного турнира по фехтованию в Казани.

«От этой глупости хочется съязвить, но будем умнее, чем эти горлопаны, которые что-то говорят. Особенно спортсмены, которые живут в США. Они, наверное, забыли об истории своей страны. На протяжении десятилетий их страна разрушала всё направо и налево. Как они имеют право что-то говорить против России после этого? Хотя бы изучите, что делала ваша страна.

Я проработал какое-то время в США. Там реально студенты в университете учат таблицу умножения. Я не шучу. А когда я приехал в парикмахерскую перед Олимпиадой и сказал, что собираюсь в Афины, меня спросили: «Ты на машине поедешь?» На машину из Коламбуса в Грецию! У них просто серьёзные проблемы с пониманием того, что происходит в мире. Там беда с головой. Театр какого-то абсурда. По-другому не назвать», — приводит слова Мамедова «РИА Новости Спорт».

Также Мамедов сравнил поездку на Олимпиаду в Париж при оглашённых рекомендациях МОК с «продажей души дьяволу».