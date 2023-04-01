Главный тренер «Урала»: хочу извиниться перед болельщиками

Главный тренер уфимского «Урала» Антон Малышев прокомментировал поражение своей команды от новоуренгойского «Факела» (1-3) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф мужской Суперлиги.

По итогам двух встреч уфимский клуб вылетел из турнира.

«Обидное поражение в серии при своих трибунах. От лица команды хочу извиниться перед болельщиками. Мы не были настроены на такой результат, мы рассчитывали на более высокое место в чемпионате. Продолжим работать и делать работу над ошибками. В серии делали свои ошибки, где-то был недонастрой. Сегодня даже Роман Поталюк вышел на площадку с травмой, но этого не хватило», — приводит слова Малышева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).