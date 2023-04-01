Агент: российской волейболистке в Турции денег больше заплатят, и жизнь комфортнее

Агент Владимир Касторнов высказался о том, почему российские волейболистки чаще уезжают играть за границу, чем волейболисты.

«Если говорить о российских игроках, то девчонки традиционно чаще уезжают за границу, ребята, по крайней мере топовые, куда реже. Если российский игрок востребован в России, то ему в любом случае денег тут заплатят больше, чем там. Поэтому отсюда туда едут в силу каких-то обстоятельств. Многие девочки захотели пожить во Франции и за те же деньги, что могли здесь получать, поиграть там. Куда поедет топовый волейболист, чтобы зарабатывать больше, чем в России? В Китай? А какой смысл? В женском волейболе ещё понятно: можно уехать в Турцию, где денег больше заплатят, а жизнь комфортнее. Во Франции денег не заплатят, но можно красиво пожить в Каннах. У мужчин по-другому.

В чём разница? Для девушек играть в Италии или Турции в миллион раз комфортнее, чем в России. И при условии равных сумм не вижу ни одной причины, чтобы оставаться здесь. Там всё по-другому: климат, питание, минимальные переезды, да и отношение к волейболу как профессии немного другое — там нет зацикленности. Иногда у нас тренеры настраивают своих игроков на игру, как на последний бой: «Должны сейчас выйти и умереть». Постоянное давление: тренер давит на игроков, руководство — на тренера, на руководство — спонсоры. Волейбол из игры, которая должна приносить удовольствие, превращается в тяжёлый, непосильный труд сродни боевым действиям. Жизни вокруг не видят. В Италии и Турции всё намного проще из-за климата и менталитета. Никто не будет ругать, если после игры бокал вина выпьешь, на море съездишь. Там всё проще именно в подходе. А у нас у людей происходят выгорания: сезон заканчивается, а они не хотят продолжать играть, потому что настолько эмоционально опустошены и вымотаны, что нет сил продолжать дальше. Надо не забывать, что волейбол — это игра и всего лишь часть жизни человека. И, помимо него, в жизни много всего интересного», — сказал агент Касторнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.