Агент Касторнов рассказал о зарплатах в российском волейболе

Агент Владимир Касторнов рассказал о зарплатах игроков в российским волейболе.
«Если говорить о зарплатах игроков, то в рублях они, разумеется, подросли с того времени. Слишком давно эти жирные годы были. А если в валюте, то раньше топ-игрок получал условные 40 млн рублей — и это был миллион долларов. Сейчас миллион долларов — это 75 млн рублей. И такие суммы получают уже в разы меньше людей.
Между первым и последним клубами финансовая пропасть, поэтому одной средней суммы нет. Топовые игроки получают очень хорошо в зависимости от амплуа. Диагональный и доигровщик — самые престижные — от 20 млн рублей в год и в гору, потолок у всех разный и зависит как от самого игрока, так и от клуба, куда он идёт. Топ-связующие хорошо получают или центральные, если уровня сборной. Вообще все игроки уровня сборной получают хорошие деньги. Опять же, мы говорим о первых четырёх командах.
Где в зарплатной таблице российский волейбол? Мужской чемпионат в первой тройке, это точно. Но, не будем забывать, средняя зарплата в чемпионате — это как средняя температура по палате. Абсолютно условный и неинформативный показатель. В топовых командах Италии и Польши, если говорить о мужчинах, платят не меньше, чем у нас. Но тот же Кристенсен в Италии или Польше будет получать меньше — у нас ему навалят. А если говорить о Леоне, то ему заплатят больше миллиона евро, что у нас, что в Италии, да и в Польше, думаю, тоже. Звёзды всегда и везде в цене. У девчонок турецкий и итальянский чемпионат, думаю, опережают нас по финансам», — сказал агент Касторнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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