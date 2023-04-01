Кайрен Уилсон уверенно обыграл Дина Цзюньхуэя и вышел в финал Tour Championship 2023

Английский снукерист Кайрен Уилсон обыграл китайского спортсмена Дин Цзюньхуэя в матче 1/2 финала престижного снукерного турнира Tour Championship 2023. Матч завершился со счётом 10:5.
Уилсон лидировал на протяжении всей встречи и сделал шесть сотенных брейков, остановившись в шаге от рекорда, установленного Стивеном Хендри в 1994 году. Таким образом, Уилсон вышел в финал турнира.
«Я в восторге от своей игры. Особенно в матче с таким соперником, как Дин. Единственный матч, в котором я играл ещё лучше, — это встреча с Энтони Хэмилтоном в квалификации China Open 2016. Тогда мы сделали шесть сенчури подряд», — приводит слова Уилсона WST.
В финале Tour Championship 2023 Уилсон сыграет с победителем пары Марк Селби (Англия) — Шон Мёрфи (Англия). Турнир завершится 2 апреля.
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