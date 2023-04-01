Татьяна Тарасова: плевать, хотят украинцы соревноваться с россиянами или нет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на запрет правительства Украины на участие украинских спортсменов в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр 2024 года, в которых будут задействованы российские атлеты.
«Нам плевать, хотят они с нами соревноваться или нет. Их право, как нас это касается? Они не из-за нас отказываются, а из-за себя. Им предлагают участвовать, а они не хотят. Пусть будет так. Не думаю, что МОК сможет как-то повлиять на их позицию», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. После этого правительство Украины запретило своим атлетам участвовать в отборочных соревнованиях ОИ-2024, в которых будут выступать россияне. В МОК осудили это решение.
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