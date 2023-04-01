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Эдуард Латыпов: пока никак к рекомендациям МОК не отношусь. Жду конкретики

Эдуард Латыпов: пока никак к рекомендациям МОК не отношусь. Жду конкретики
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Пока никак к рекомендациям МОК не отношусь. Жду больше конкретики. Пока не вижу смысла обсуждать, потому что ясности мало», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Ранее президент МОК Томас Бах сообщил требования, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты могут быть допущены на международные турниры в нейтральном статусе. Напомним, спортсмены из России и Беларуси отстранены от большинства мировых соревнований из-за ситуации на Украине.

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