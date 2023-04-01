Навка: всемирный спорт не пострадает от того, что Украина не будет участвовать в турнирах
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась мнением о запрете правительства Украины на участие украинских спортсменов в отборочных соревнованиях Олимпийских игр 2024 года в Париже, в которых будут задействованы российские атлеты, и поддержала осуждение этого решения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
«Я согласна с МОК. Всемирный спорт и олимпийское движение не пострадают от того, что Украина не будет участвовать в соревнованиях. А неучастие России — сильнейшей спортивной державы в мире — с её большим количеством сильных спортсменов скажется на уровне и качестве турниров. Очень хочется верить, что голос МОК может стать решающим в этом вопросе», — приводит слова Навки «Матч ТВ».
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