ВФЛА одобрила кандидатуру Мащенко на пост главного тренера сборной по лёгкой атлетике

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) одобрил кандидатуру на пост главного тренера сборной команды России, сообщает телеграм-канал ВФЛА. В результате тайного голосования победу одержал Руслан Мащенко. Он набрал наибольшее число голосов. Теперь кандидатуру Мащенко должно согласовать Министерство спорта Российской Федерации.

На пост главного тренера претендовали шесть человек, которые вовремя подали заявки, соответствующие положению о порядке выдвижения кандидатов. Сегодня, 1 апреля, все они представили свои программы на президиуме ВФЛА. После обсуждения программ всех кандидатов прошло тайное голосование. По итогам 1-го тура во 2-й прошли Руслан Мащенко и Яков Петров. Во 2-м туре победу одержал Мащенко.

С весны 2015 года по осень 2021 года главным тренером сборной России был олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Затем обязанности главного тренера национальной команды исполняла Ирина Привалова.

51-летний Мащенко – чемпион Европы — 1998 в помещении в беге на 400 м, также бегал 400 м с барьерами. С 2019 года Мащенко был старшим тренером спринтерской группы национальной команды.