Олимпийский чемпион Бутько рассказал о настрое перед первой игрой после дисквалификации

Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько, подписавший контракт до конца сезона с казанским «Зенитом», поделился ожиданиями от первого матча после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Срок наказания спортсмена истёк 31 марта.

«Настроение отличное, но я пока ещё не провёл первый официальный матч. С удовольствием вернулся, ждал этого момента. Первая официальная игра пройдёт 4 апреля. Физически чувствую себя нормально, но ещё есть игровой тонус, который будет необходимо набрать.

Думаю, что тренер, несмотря на высокую квалификацию связующего Майки Кристенсона, найдёт возможность для меня, чтобы дать почувствовать игру», — приводит слова Бутько ТАСС.

4 апреля «Зенит» на своей площадке примет нижегородский АСК в первом матче 1/4 финала Суперлиги.